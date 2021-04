Gilberto e Sarah Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 13:05

Rio - Parceiros de jogo no 'Big Brother Brasil', Gilberto e Sarah conquistaram juntos mais um marco importante para suas carreiras. Os dois chegaram a 8 milhões de seguidores no Instagram. A brasiliense, no entanto, já tinha batido esse número, mas perdeu muitos seguidores após polêmicas na casa.

fotogaleria

Publicidade

"Pela misericórdia, já somos 8 milhões de vigorosos!!! Como a Pabllo canta na música preferida de Gil: "Se eu recebo dor, te devolvo amor!" Que continuemos construindo essa grande corrente de amor", escreveu a equipe de Gil em suas redes sociais.

Confira as postagens de comemoração de Gil e Sarah:

Publicidade