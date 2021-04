Xuxa Reprodução/ Instagram

22/04/2021

Xuxa Meneghel participou do "Plantão BBB", da Rede Globo, nesta quinta-feira, e deu sua opinião sobre quem gostaria de ver no próximo Paredão.

Segundo a apresentadora, os outros participantes têm medo de Viih Tube. "As pessoas estão com medo de votar na Viih por causa dos seguidores. É uma pena, porque o jogo fica meio capenga. Nesse momento, o que eu estou vendo é ela dizer que sonha com todo mundo, puxando o saco de todo mundo", analisou.



Xuxa também falou o que acha desse tipo de jogo feito pela youtuber. "Infelizmente, é uma pessoa que é jovem, talentosa, mas eu não estou gostando do jogo dela, porque me soa falso. Não tô dizendo que ela é uma pessoa falsa, mas o jogo dela é falso", justificou.

No papo, Xuxa também falou o que acha sobre Arthur. "Tive momentos com ele. Odiava, gostei, odiei de novo. Acho que ele está se reconstruindo, mas está perdido e meio Maria vai com as outra. Pamonha mesmo. Ele não está do jeito que é. Ele tinha coisas bem ruins, mas agora está meio perdidão. Acho que está chegando no final e ele está com medo de errar demais", comentou.