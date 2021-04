Viih Tube cai no choro com medo de ser eliminada do 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 08:33 | Atualizado 24/04/2021 08:37

Rio - Pela primeira vez em um paredão, Viih Tube está com medo de ser eliminada do "Big Brother Brasil 21". Durante a festa desta madrugada, a youtuber desabafou e chorou, sendo consolada por Camilla de Lucas, Juliette e Pocah. Influencer disputa preferência do público contra Fiuk e Gilberto

"Eu mereço ir embora porque eu coloquei eles no Paredão. Mas eu quero ficar", disse a sister, que foi interrompida por Camilla: "A dinâmica é ser Líder. Se Líder merecesse ir embora, o programa não ia botar uma dinâmica como essa, se as pessoas achassem que Líder tem que sair. Você foi Líder porque você mereceu e Líder tem que indicar alguém. Você ficou 14 horas naquela Prova do Líder, você mereceu! Então para de falar besteira".

Em seguida, Viih Tube prosseguiu falando que a missão do líder é uma tarefa nada fácil. "É muito difícil indicar alguém", argumentou a youtuber. Na sequência, Camilla respondeu: "Foi difícil, sim. É difícil indicar, é difícil votar, mas você mereceu, você foi corajosa. Você não foi a única que teve que indicar alguém para o Paredão. Todo mundo que foi Líder teve que indicar alguém".