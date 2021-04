Por O Dia

Publicado 25/04/2021

Rio - Durante a festa improvisada desta noite no "BBB 21" , Arthur e Juliette conversaram sobre a reta final do reality show. O crossfiteiro ainda revelou uma atitude que pretende tomar nos primeiros dias de volta À vida real: conversar com Carla Diaz, seu affair durante várias semanas no jogo.