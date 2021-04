Gilberto e Pocah Reprodução/Globo/BBB

Publicado 25/04/2021 11:26 | Atualizado 25/04/2021 12:11

Rio - Durante a festa surpresa que aconteceu na noite deste sábado no "BBB 21", Pocah e Gilberto tiveram uma conversa amigável sobre a relação dos dois ao longo do jogo. Em meio a risadas, a cantora e pernambucano deixaram as brigas no passado.

"Estamos aqui no Top 7. Gil, a gente nunca deveria ter brigado", afirmou a cantora. "As inimigas que lutem", respondeu o pernambucano na sequência. A cantora ainda revelou não aceitar mais brigas dos dois e o economista concordou: "Nosso fechamento era para a final".



Pocah ainda continuou a falar sobre a parceria de ambos. "Tanto que, quando a gente brigou... Não (ficamos) inimigos porque a gente nunca foi inimigo, mas se brigado, a gente é assim, imagina se a gente estivesse junto. Se juntas já causam, imagina elas juntas", brinca a cantora, que termina rindo, cantando e dando as mãos com o pernambucano.