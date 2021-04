Viih Tube e Nego Di no 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 11:41

Rio - O que Nego Di e Viih Tube têm em comum? Os dois estão no pódio das maiores rejeições do "BBB". A youtuber, que foi eliminada neste domingo , recebeu 96,69% dos votos enquanto o comediante teve 98,76% em sua despedida da casa. Ironizando a situação, Nego Di fez piada no Twitter.

"96,69% orgulho do pai", postou ele. Dentro do reality, os dois participantes eram bem próximos e Viih Tube ainda chamava Nego Di de "pai".

Os dois estão no top 3 de maiores rejeições da história do reality, atrás apenas de Karol Conká - também do BBB21 - que saiu com 99,17%