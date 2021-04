Carlinhos Brown fez uma música em homenagem a Juliette Reprodução Internet

Publicado 27/04/2021 08:39 | Atualizado 27/04/2021 08:42

Rio - Carlinhos Brown anunciou no Instagram a data de lançamento da música que fez em homenagem a Juliette Freire, participante do "BBB 21". "Juliette, Mon Amour" será lançada na sexta-feira, dia 30 de abril. Segundo Brown, a música foi inspirada na "simplicidade, no jeito, no sotaque e na espontaneidade" da advogada paraibana.

Juliette contou, logo no início do "BBB 21", que mandou algumas mensagens para Carlinhos Brown após achá-lo "meio tristinho" em algumas edições do "The Voice Brasil". O cantor, então, respondeu a mensagem. "Eita! Acabei de ver aqui, minha gente. Ela mandou mesmo! Estava tudo bem nesse dia sim, Ju! Grande beijo!", disse.

Em seguida, surgiu a ideia de fazer a canção para homenageá-la.