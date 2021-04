Gilberto e Arthur, do Big Brother Brasil 21 Reprodução / TV Globo

Publicado 27/04/2021 11:48

Rio - Arthur não está nada confiante para o paredão do 'BBB 21' desta terça-feira, onde enfrenta Camilla de Lucas e Pocah. O crossfiteiro já havia revelado o medo de enfrentar com duas pessoas do camarote (participantes que já eram famosos antes do confinamento). Em uma conversa com Gil, na manhã desta terça, Arthur voltou a falar sobre essa insegurança.

"Estou com o sentimento de que bati no paredão errado", desabafa Arthur, que é consolado por Gil. "Eu acho a Camilla muito forte, a Pocah muito forte. Não sei o que vai ser, porque eu também te acho muito forte. Na minha cabeça, você e Fiuk são as torcidas mais fortes. Depois a Ju", avalia o economista.