Juliette, Lucas Penteado e Gilberto Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 12:38 | Atualizado 27/04/2021 19:37

Rio - Juliette parece não ter superado os acontecimentos envolvendo Lucas Penteado lá no início do 'BBB 21'. Durante a madrugada desta terça-feira, a paraibana alfinetou o ator em uma conversa no gramado com outros participantes.

"Lucas era muito consciente do que ele fazia. Ele saía do controle para expor o outro – o erro dele foi pecar pelo excesso. Aquele dia do surto do Lucas ele desmascarou muita gente aqui, tô dizendo. Lá fora vocês vão ver", disse Juliette, que elogiou Camilla durante o discurso.

"Lucas testou Camilla até onde pôde, E Camilla segurou o rojão o tempo todo. E quando eu vi pensei: oxe, bicha braba essa", completou.