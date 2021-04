Manu Gavassi Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 17:32 | Atualizado 27/04/2021 17:33

Rio - Manu Gavassi foi uma das finalistas do 'BBB20', no ano passado. Um ano depois da final, em que Thelma Assis foi coroada campeã da edição, a atriz compartilhou um vídeo que resume sua participação no reality, acompanhado de uma legenda em que a ex-BBB reflete sobre o crescimento que teve durante o confinamento.

"Que saudade do Tiago Leifert me mostrando um resumo extremamente bem editado e com trilha sonora invejável do meu trimestre!", Manu escreveu. "Esse fragmento de vida que compartilhei com vocês em um reality show é o retrato perfeito da batalha que travo a vida inteira pela minha individualidade e auto estima", revela.

A artista teve uma jornada marcada por conflitos com outros participantes do reality. O jogador Hadson, que conviveu com Manu no "BBB20" por algumas semanas antes de ser eliminado, chegou a brincar, na semana passada, que confinar com a paulista seria mais difícil que enfrentar o time argentino River Plate. "Ainda ouço em lugares que transito pessoas falando que não me entendem. Igual meus colegas de confinamento no início do bbb, meus colegas de escola na sétima série, alguns colegas de trabalho até hoje", continuou Manu em sua publicação.

"Esse ciclo bonito que terminou há um ano me fez mais forte pra encarar os desafios da minha vida, me fez mais grata com as minhas conquistas (porque quando você passa por esse nível de incerteza não tem como não colocar tudo em perspectiva), me fez mais "eu" em toda a potência e toda a essência. Me fez melhor", escreveu.

Durante o ano que se passou após o reality, Manu Gavassi lançou o hit "Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim", em parceria com Gloria Groove, fechou parcerias com grandes marcas e ainda foi contratada para atuar em uma nova série da Netflix.

Para encerrar a postagem, a cantora escreveu: "Há um ano eu chorava de medo e de alegria. Muito obrigada por todo o amor (e respeito principalmente, quem diria?!) que recebo diariamente porque vocês (viveram 24 horas por dia durante 3 meses comigo!) me conheceram da maneira mais pura e verdadeira que eu poderia mostrar. E depois de tudo isso, ainda sim, sinto que é só o começo..."

