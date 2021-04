Juliette Freire, do BBB 21 Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 19:42 | Atualizado 27/04/2021 20:30

Em uma conversa com Camilla de Lucas, Juliette causou polêmica ao explicar como teria contraído coronavírus. No papo, a advogada chateou a influencer ao tentar justificar o motivo de ter se encontrado com amigos durante o isolamento social.

“Tem duas possibilidades, ou foi nesse dia ou foi na casa desse meu amigo”, explicou.

A influenciadora rebateu: “Se tivesse ficado quieta dentro de casa, Juliette”.

“Mas era assim, um negócio que só tinha a gente”, justificou Juliette.

Camilla foi direta na resposta: “Mas a questão é: não pode. Se puder, quem puder, fica em casa”.

"Você quer se colocar em risco, é um direito seu. Agora você não pode botar ninguém em risco, só você. Meu princípio, depois que eu comecei a sair, era esse”, disse. Juliette ainda alegou que não tinha contato com a mãe nem com vizinhos.