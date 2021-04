Após ser eliminado do ’BBB 21’, Arthur diz que quer conversar com Carla Diaz Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 01:33

Rio - Arthur foi eliminado do "BBB 21" na noite desta terça-feira. Em breve conversa com o apresentador Tiago Leifert, o crossfiteiro falou que a primeira pessoa que pretende procurar é Carla Diaz, com quem teve um namoro conturbado no reality show.

Tiago Leifert, inclusive, deu um puxão de orelha no crossfiteiro e o alertou para a forma como ele tratava a "ficante". "Um ponto de atenção: sua relação com a Carla. Incomodou muita gente aqui fora e você vai ter que analisar. Na prova do líder, ela passou mal e você não foi ajudá-la. Tem uma expectativa das pessoas, que vocês dois não realizaram, mas por culpa sua", disse o apresentador.

"Eu já imaginava que a minha situação com a Carla fosse me prejudicar aqui fora. Mas foi de verdade sim. Já fazia cinco anos que eu não me apaixonava por alguém e me assustou. É uma coisa sim que eu quero fazer uma reparação, a primeira pessoa que quero conversar é com a Carla. Tenho dificuldade de demonstrar meus sentimentos. Agora, a galera sabe que sou um crossfiteiro que chora e se emociona muito", disse o rapaz de Conduru.

"Só posso agradecer! Eu estou muito feliz", finalizou Arthur.