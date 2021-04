Arthur foi o 14º eliminado do ’BBB 21’ Globo/João Cotta

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 29/04/2021 07:00

Rio - Depois de cinco anos se inscrevendo para participar do "Big Brother Brasil" sem sucesso, o instrutor de crossfit Arthur Picoli, de 26 anos, natural de Conduru, no Espírito Santo, conseguiu realizar seu objetivo na 21ª edição do reality show. O sonho, no entanto, chegou ao fim na noite desta terça-feira, quando o capixaba foi eliminado com 61,34% dos votos em paredão contra sua grande amiga, Pocah, e a influenciadora digital Camilla de Lucas. Mesmo com altos e baixos, Arthur se diz feliz com a trajetória que traçou no programa.

"Eu acredito que a minha passagem pelo BBB foi algo que as pessoas vão lembrar quando falarem da temporada. Eu competi, me joguei, errei, acertei, pedi desculpas, perdoei. Foi a quarta ou quinta vez que eu me inscrevi e acho que essa edição era mais a minha cara. Se eu tivesse entrado em qualquer outra, poderia não ter sido tão legal, já que eu era mais novo. Eu poderia não ter agido como agi nessa edição, poderia não tido tempo de dar a volta por cima. Eu estou muito feliz por ter realizado um grande sonho. Eu não me perdoaria se eu chegasse aos 80, 90 anos e não tivesse participado do BBB. Esse ano eu não ia me inscrever, por incrível que pareça. Eu estava em Conduru, no meio da pandemia, trabalhando na roça. E acabou que mandei o vídeo no último dia e entrei no Big dos Bigs. Tenho um sentimento de gratidão muito grande pelo programa", garante.

Dupla com Projota

No confinamento, o instrutor de crossfit desenvolveu uma amizade muito forte com Projota, para quem é só elogios. "A gente brincava e falava que era a dupla mais improvável, só que no final das contas eu vejo que foi a dupla certa. Sou muito honrado pela nossa amizade. Ele fez uma postagem linda para mim quando eu saí; ele já sabia do meu medo de voltar ao mundo real. Então, é só gratidão mesmo pela conexão e sintonia que nós tivemos. Eu acho que, na verdade, a gente só tinha duas coisas em comum: ele também gostava de futebol e videogame (risos). E também é muito apaixonado pela família. Mas nós éramos pessoas totalmente diferentes, por isso a dupla improvável. A gente também tinha muita vontade de estar no programa, algo que também pode ter contribuído para formarmos uma dupla logo no início do jogo".

Relacionamentos

Nos primeiros dias do reality show, Arthur se interessou romanticamente por Thais. Mas, cirurgiã-dentista não deu muita bola para o capixaba, que resolveu então investir em Carla Diaz.

"Juro que eu não fui (ao BBB) com intenção de ter um relacionamento com alguém. No início, eu me aproximei muito da Thaís, a gente teve uma conexão legal. Frequentávamos os mesmos lugares aqui no Rio de Janeiro e tínhamos coisas em comum para conversar, só que eu nunca conversei com ela sobre algo do tipo. Eu posso ter externado algum sentimento para uma pessoa próxima a mim... Foi uma parada bem leve para mim. Depois eu tive uma conexão com a Carla. Não estava nos meus planos, mas não me arrependo também de ter encontrado, conhecido a Carla e ter me relacionado com ela", explica.

Um dos fatores que pode ter prejudicado Arthur no jogo foi a forma como ele correspondia ao carinho da atriz. O jeitão do crossfiteiro não causou uma boa impressão no público. "É uma situação muito delicada o relacionamento no jogo. É difícil quando você está com uma pessoa que não faz parte do mesmo grupo de amigos que você, nem você do grupo de amigos dela. É complicado separar os sentimentos. Eu acho que a gente daria muito certo se não tivesse o jogo interferindo. Tinha horas em que a gente estava chateado com o jogo e acabava descontando um no outro. Eu acho que o jogo atrapalhou o nosso relacionamento. Eu prefiro ver dessa forma, porque é muito difícil conciliar as duas coisas lá dentro".

Futuro com Carla Diaz

Arthur ainda não teve oportunidade de conversar com Carla Diaz e, por isso, não sabe se o romance vai para frente. Mas o instrutor de crossfit não vê a hora de encontrar a atriz e se desculpar pelos problemas que tiveram no programa.

"Uma das primeiras coisas que eu quero resolver aqui fora é essa. Mesmo que seja para a gente sentar e ter uma conversa para escutar o que eu não quero. Eu quero, sim, ver o que ela tem para falar e também quero pedir desculpas por qualquer coisa. E a partir daí a gente vê se compensa. As pessoas ainda estão na esperança. Eu não vou gerar expectativa, mas é algo que eu quero conversar e, se for da vontade de ambos, vamos tentar. Vai ser muito bom não ter que votar em ninguém e ter a relação ao mesmo tempo", brinca.

Vilão?

Explosivo, Arthur tomou muitas decisões que desagradaram ao público do "BBB 21". Mas, ainda assim, o crossfiteiro não acredita ter sido o vilão do programa. "Se eu fosse um vilão, acho que teria saído antes, quando o público teve a possibilidade de me eliminar. Eu acredito que posso ter sido um jogador que não teve as melhores decisões. Eu poderia ser um vilão bobo, porque fazia alguma coisa e depois chorava sozinho, me arrependia. Eu fiz isso muitas vezes. Eu sou assim, coração mole. Em casa, eu choro sozinho e ninguém vê. Ali eu estava chorando em casa também, mas as câmeras estavam olhando para mim (risos). Eu tive que me permitir e aceitar isso também. Mas não me vejo como vilão porque o sentimento nunca foi de fazer mal para ninguém, longe disso. Eu queria ser legal, fazer coisas bacanas, mas muitas vezes eu não conseguia por causa do sentimento de achar que as pessoas poderiam estar me perseguindo. Enfim, um vilão bonzinho, talvez...", analisa.

Amizades

Além de Projota, Arthur também pretende manter contato com outros participantes. "O Projota foi o cara que esteve mais próximo a mim. As vezes em que ele teve que apontar para mim, ele fez, não passou a mão na minha cabeça. A Carla, a Pocah também. Eu fiquei sabendo hoje que a torcida dela veio para cima de mim, não entendi nada, já que eu estava protegendo ela lá dentro, tentando fazer o certo. Eu acho o Caio uma pessoa com o coração gigante, super engraçado, alto astral, família. Me espelho muito na relação dele com a esposa e é um cara que eu tenho vontade de manter a amizade. Tem o Gil, que eu passei a amar. A gente começou se votando, na 'cachorrada', como ele fala. E no final das contas, um respeito absurdo, um carinho, brincadeiras que todo mundo disse que foi divertido ver. Esses cinco são os principais, mas, como eu falei, quero carregar todo mundo do lado esquerdo do peito e espero ter uma relação muito boa aqui fora".

Agora que não está mais na disputa, a torcida de Arthur vai para o economista Gil. "Eu já tinha comentado com a Pocah que eu achava que as personalidades do Gil e da Juliette eram muito fortes. Inclusive, quando eu fui líder e coloquei ela no paredão, eu disse que poderia estar indicado a pessoa mais forte aqui fora. E falei dela segunda-feira, que mesmo nas brigas, estava sempre segurando a minha mão, me acalmando. Eu vejo a Ju e o Gil como finalistas e acho que, pelas circunstâncias de jogo, o Fiuk chega no Top 3. Acho que a galera vai para cima da Pocah nesse paredão. A Ju e o Gil são duas pessoas muito especiais para mim, mas a torcida vai para o Gil, de quem eu me aproximei mais no final".

Planos para o futuro

Antes de entrar no "BBB", Arthur fazia alguns trabalhos como modelo. Mas a grande paixão é mesmo o crossfit. E, com a participação no programa, o sonho de construir uma academia em sua cidade está cada vez mais próximo.

"Fiquei sabendo hoje que a minha academia, em Conduru, está terminando de ser construída – era um sonho que eu tinha. Lá era o meu projeto social e quando eu 'quebrei' na pandemia, precisei deixar parado. E agora meu pai está reconstruindo do lado da nossa casa. Pretendo continuar na minha área, que é o que eu gosto de fazer. E voltar a ajudar minha galera de Conduru porque agora eu sou o Arthur Picoli, de Conduru. Estou muito feliz com isso. Conduru é meu refúgio: quando tudo desanda é para lá que eu vou. Pego minhas cachorrinhas, vou correr, tomar banho de rio com elas. É onde estão minha família e meus amigos mais próximos. Eu também quero voltar a trabalhar como modelo, ver se eu ainda tenho jeito para a coisa aqui fora".

Gratidão pelo 'BBB'

Arthur considera a participação no reality show um dos momentos mais marcantes de sua vida. "Hoje eu coloco o BBB ao lado do nascimento do meu sobrinho como o momento de maior emoção e realização para mim. Como eu falei, eu não me perdoaria se, com 80 ou 90 anos, eu não tivesse entrado no programa, não tivesse feito o que eu fiz, jogado, me arriscado".