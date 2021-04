Arthur Picoli, de Conduru, no Mais Você Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 14:28 | Atualizado 28/04/2021 14:29

Ana Maria Braga não perdeu a chance de brincar com Arthur durante a entrevista do ex-brother no "Mais Você". Após bater um papo com o último eliminado da casa, a apresentadora falou para o instrutor de crossfit não perder o próximo programa, pois falaria de um tema que ele "gostava muito".



"Obrigada, Arthur. E a gente, inclusive, vai falar aqui dos benefícios da banana, tá? Fique bem", debochou ela, aos risos, fazendo referência ao incômodo que Arthur sentia ao receber bananas no "Queridômetro" da casa.



Arthur ficou um pouco constrangido com a situação, mas logo entrou na brincadeira de Ana. "Show de bola. Um beijo, Ana".