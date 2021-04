Silvero Pereira caracterizado como Juliette Freire Reprodução Internet

Publicado 29/04/2021 09:12

Rio - Silvero Pereira adora assistir ao "BBB 21". O ator postou no Instagram, na noite desta quarta-feira, um vídeo em que aparece caracterizado como a participante Juliette Freire e deixou bem claro que sua torcida vai para a advogada e maquiadora paraibana.

"Olhe, eu acho podre quem posta fotos e vídeos de quem vai ganhar, quem merece, se é ele, se é ela. Ainda falta uma semana de programa, pra que ficar postando fotos e vídeos do seu favorito ou da sua favorita? Pelo amor de Deus, já ta ficando chato. Esse pessoal fica enchendo a nossa timeline com imagens dos protagonistas, das pessoas que vocês querem que ganhe. Eu acho chato. Pronto, falei!", brincou. "Minha gente, vamos ser imparciais", disse na legenda do vídeo. E aí, achou parecido? Assista ao vídeo abaixo: