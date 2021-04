Juliette pergunta se Watermelon Sugar é música de safadeza Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 10:07 | Atualizado 29/04/2021 10:12

Rio - A música "Watermelon Sugar", de Harry Styles, faz o maior sucesso entre os participantes do "BBB 21". Inacreditavelmente, vários deles já choraram no programa embalados pela canção. A música, no entanto, não tem nada de triste. O próprio Harry Styles nunca explicou o que quis dizer com a música, mas especula-se que ela faça referência a sexo oral.

fotogaleria

Publicidade

Na festa desta quarta-feira, quando a música começou a tocar, Gil se emocionou e começou a agradecer por sua participação no reality show. "Big Brother, obrigado por tudo. Obrigado pela experiência. Obrigado pela oportunidade. Eu sonhei muito com isso, pra mim foi um sonho realizado", disse o economista.

"Só não vou chorar nessa música agora porque eu sei o que ela significa. Só me dá saudade. Brincadeira", disse Fiuk, fazendo referência a sexo oral. Camilla de Lucas mostrou a Fiuk que Gil estava emocionado e disse que a batida da música é sentimental. Os dois começaram a rir e disseram que a música é um "gatilho".

Publicidade

"Amiga, a tradução é alguma coisa de safadeza?", perguntou Juliette para Camilla. "Ele fala 'watermelon sugar', que é tipo, açúcar na melancia. Quando você parte a melancia no meio, significa como se fosse alguém fazendo sexo oral. 'Watermelon sugar' 'ai' é tipo melancia, é uma coisa que ele gosta muito e tem prazer comendo. Aí ele fala 'watermelon sugar ahh', que é a sensação [que tem] comendo. Aí a batida parece que é bem emocionante", explicou a influenciadora.

Mas a explicação de Camilla de Lucas está errada. Na música, Harry Styles diz "Watermelon sugar high", que quer dizer, em tradução livre, "chapado de açúcar de melancia".

Publicidade

"É porque eu não entendo, mas eu sabia. Porque 'sugar' deve ser sugar", disse Juliette, que relacionou a palavra "sugar" em inglês ao verbo "sugar". Mas Camilla explicou. "Não, sugar em inglês é açúcar", finalizou.

Camilla explicando pro Gil a tradução da música Watermelon Sugar, esse é o tweet. #BBB21 pic.twitter.com/oFvUZLfRnb — Camilla de Lucas (@camilladelucas) April 21, 2021

Toda vez que eu vejo Gil chorando, eu só me lembro dele chorando e cantando Watermelon Sugar #BBB21 pic.twitter.com/Fk1ZpmrJfE — Juliette Rolezeira (@Jullietezeira) April 24, 2021