Juliette investe pesado em Fiuk no BBB 21 Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 10:55

Rio - Enquanto Juliette e Fiuk não se desgrudam mais no 'BBB 21', a torcida para a formação do novo casal cresce fora da casa. Agora foi a vez de uma ex-colega de confinamento dar seu parecer sobre essa relação. Em suas redes sociais, a baiana Lumena Aleluia aprovou o affair do cantor e da maquiadora.

fotogaleria

Publicidade

"Pensando bem: estou começando a shippar a jornada afetiva entre Fiuk e Juliette", escreveu a psicóloga em suas redes sociais. E aí, será que Fiukiette vai sair mesmo?

Confira o post de Lumena:

Publicidade