Camilla de Lucas e Juliette tiveram um leve desentendimento na tarde desta quinta-feira, no "BBB 21". As sisters relembraram um acontecimento com Lucas Penteado e a advogada fez um comentário sobre religião que não agradou a influencer.

Juliette relembrou quando os brothers puxaram uma oração durante um conflito com Lucas. "Parecia que vocês estavam expulsando um demônio do menino", disse a paraibana.

"Aquilo que você me falou me doeu. Porque o que me chateia é que as pessoas generalizam os crentes a somente expulsar demônios e não é só isso", afirmou Camilla, que é evangélica.

"Mas amiga, me desculpa. Eu não falei para magoar e nem foi a minha intenção. Pelo amor de Deus", respondeu Juliette.

Gilberto, que também estava na conversa, tentou acalmar a situação. "O que a Cami está dizendo é que você não falou nessa intenção é porque a oração é para trazer paz, para dar força. Às vezes, alguém chega perto de mim, eu vou orar e não é nem para afastar a pessoa, mas para que a conversa seja leve", afirmou ele.



Juliette se desculpou e mudou de assunto.