Pocah é a 15ª eliminada do ’BBB 21’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 07:43 | Atualizado 30/04/2021 07:44

Rio - O "BBB 21" está chegando ao fim e, na noite desta quinta-feira, mais um participante foi eliminado do reality show. A funkeira Pocah deixou o programa com 73,16% dos votos em disputa contra Gil e Camilla de Lucas. O apresentador Tiago Leifert fez um discurso bastante elogioso e falou sobre como é difícil participar do programa praticamente sozinha, sem grandes alianças.

"Tem um sentimento que assistindo deve ser pior que o da perseguição, que é o da solidão. Sair dessa situação e sobreviver é profundamente difícil, e chegar até aqui, a beira da semi final, jogando sem ninguém por quase 90 dias, sem cometer nenhum ato de grosseria, sabendo ganhar, perder e acolher, isso tem que ser louvado", afirmou.

"Você fez uma mágica pra chegar até aqui, merece o nosso carinho. Quem sai do jogo hoje é uma pessoa, humildade pura e com um grande coração. Nosso carinho à Pocah", finalizou Tiago Leifert.