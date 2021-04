Juliette chora ao deixar a última prova do ’BBB 21’ Reprodução

Publicado 30/04/2021 08:14 | Atualizado 30/04/2021 08:18

Rio - Juliette foi a segunda sister a desistir da última prova de resistência do "BBB 21" e está no paredão ao lado de Camilla de Lucas, que foi a primeira a abandonar a disputa. Gil e Fiuk continuam lutando por uma vaga na final do reality show.

Juliette ficou na prova por cerca de seis horas. Ela afirmou que estava passando mal e tomou a decisão de sair. Ao deixar o local, ela pediu desculpas a sua mão e aos colegas de confinamento por não aguentar ficar mais na prova.

"Estou passando mal, desculpa. Eu queria dar orgulho a vocês. Eu não consigo, não", disse, chorando. Ainda durante a prova, Juliette disse estar tendo problemas por sofrer de labirintite. "Negócio ruim da moléstia", reclamou.

Ao chegar na casa do realtity, Juliette foi recebida por Camilla de Lucas e caiu no choro. "Que desgosto", gritou a advogada. "Eles dão remédio", avisou Camilla de Lucas. "Eu quero para dor de cabeça e estômago", afirmou Juliette, que se mostrou inconformada.

"Agora eu vou contigo pro paredão. Eu queria tanto ganhar essa prova. Eu tava fraca já. A minha perna tava ficando dormente. Não ia conseguir não. Me conheço. Que desgosto. Que ódio", lamentou. "Você ficou bastante tempo, fica calma", disse Camilla.

"Eita, amiga. Provavelmente vai eu, tu e Gil. O Fiuk está bem, está tocando bateria. O Gil está bem, mas está com frio", disse Juliette.