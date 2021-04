Pocah no Bate-Papo BBB Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 08:43 | Atualizado 30/04/2021 09:12

Rio - Uma das palavras mais comentadas do "BBB 21" foi "basculho". Durante uma discussão entre Gilberto e Pocah, o pernambucano xingou a companheira de reality pelo adjetivo nada amigável usado em sua terra natal. Após ser eliminada do reality, Pocah descobriu o significado da palavra durante conversa com Ana Clara no "Bate-Papo BBB" e reagiu com bom humor. "Estou passada. Gil, como você é baixo", disse.

fotogaleria

Publicidade

"Espero que ele não me chame mais de basculho. Fiquei com muita vergonha de rever essa cena. Não queria ter brigado com ele", continuou a cantora.

"Eu quero (amizade). Se ele quiser, eu vou querer, sim. Não quero saber. Quando ele estiver aqui fora, vou apresentar uns amigos para ele. Quero cachorrada", brincou Pocah.