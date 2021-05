Pocah foi a 15ª eliminada do BBB 21 fotos Divulgação / TV Globo

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 01/05/2021 07:00

Rio - Viviane de Queiroz Pereira, mais conhecida como Pocah, teve uma trajetória de superação no "BBB 21". A cantora de 26 anos não fez grandes alianças no jogo e acabou se vendo ainda mais sozinha depois que seus amigos foram sendo eliminados um por um. Mas Pocah deu a volta por cima e chegou ao Top 5 do reality show. Eliminada com 73,16% dos votos em um paredão contra Camilla de Lucas e Gilberto, Pocah confessa que achou que os dias no programa seriam mais tranquilos.

fotogaleria

Publicidade

"Eu achei que seria um pouco mais fácil. As primeiras semanas foram muito pesadas para mim, eu vivi coisas que não esperava viver lá dentro. Mas eu tentei, bati de frente mesmo e, mesmo quando eu estava no fundo do poço, tentei dar a volta por cima, seja chorando, seja dormindo, seja me jogando nas festas. Eu vivo o extremo, não sei viver de metades. Tudo meu é muito, eu exagero mesmo e exagerei diversas vezes lá dentro", analisa.

"Na primeira festa eu já me senti muito deslocada. Na minha cabeça a Kerline seria essa minha 'dupla' de jogo e minha companhia pelo fato de termos feito a primeira prova juntas e termos tido uma troca muito significativa para mim desde o primeiro dia. Ela saiu e, mesmo assim, eu me sentia muito bem perto de outras pessoas, dos meus amigos do começo do jogo. Quando meus amigos começaram a sair e a Tatá virou amiga da Viih Tube, dali para frente, foi só ladeira a baixo. O Projota começou a me ajudar e a Carla foi a pessoa com quem eu mais me identifiquei. Demorou um pouquinho, mas quando aconteceu foi muito bom para mim. A pessoa de quem eu mais senti falta quando saiu foi ela, deixou saudade".

Publicidade

Dorminhoca

Pocah acredita que a solidão e o tédio possam ter sido fatores que influenciaram na sua fama de dormir muito no reality show. Assim que saiu do programa, a funkeira viu os memes e garante ter levado tudo na esportiva. "Eu vi muitos memes, muitos mesmo, e passei mal de rir. Levei muito de boa e achei muito engraçado. Eu não gosto de insulto, falta de respeito comigo, com a minha família, minha índole, minha carreira; aí não é legal. Mas com os memes eu me diverti, morri de rir. Principalmente porque, por ter uma filha e o meu trabalho, aqui fora eu dormia pouco, tinha muita insônia. Não sei o que me deu no BBB. Talvez fosse a questão da solidão, do tédio e da dificuldade emocional de enfrentar tudo isso. Quando eu dormia, era um momento em que eu não sentia peso de nada, era um repouso mesmo esse sono. Mas já descansei, agora estou pronta e preparada para trabalhar muito".

Publicidade

Ainda que tenha falado muito em "estratégia" quando estava na casa, Pocah confessa que não era uma grande jogadora. "Eu sempre justificava que 'por estratégia, iria fazer tal coisa'. Mas, pelo amor de Deus, quem eu quero enganar, gente? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, sou sincera. Na hora, no desespero de estar em um paredão e prestes a emendar em outro, é horrível. O Tiago Leifert falava as coisas e, muitas vezes, eu não entendia nada. Muito louco! Por mais que eu tentasse focar ao máximo, ainda faltou foco. Tentei ser mais focada, mais equilibrada e não deu, paciência. Faltou tudo isso. A estratégia foi muito verbalizada, mas na ação mesmo, de verdade, eu não sabia o que estava fazendo".

Amizades

Publicidade

Apesar de ter passado por momentos difíceis, Pocah garante que o reality show já deixou saudades e a funkeira pretende manter a amizade com os colegas de confinamento. "Sendo bem sincera, esse BBB deixou tanta saudade que eu quero muito ter amizade com todos que viveram ele comigo, sem exceção. Não foi fácil o que passamos juntos, mas o que aconteceu lá ficou lá dentro. Não quero trazer nada disso para fora porque tenho um sentimento muito grande e muito lindo por cada um deles. Torço pelos que ficaram e pelos que saíram", diz.

"A pressão do jogo era muito grande, ficar longe da família era muito tenso e eu me sentia muito pressionada. Aqui fora eu não teria me desentendido com nenhum deles! Agora consigo ter uma dimensão bem maior de quem eu sou e de quem eu fui lá dentro. O Tiago (Leifert) me confortou muito quando falou que no BBB não é possível ser quem você é de verdade. Aqui fora eu vejo que era essa 'eu' que faltava, que eu estava com saudade de mim, tão feliz com tudo que tenho, com a minha família e pela minha trajetória".

Publicidade

Brigas

Pocah teve duas brigas sérias. A primeira foi com Gilberto, que chegou a chamá-la de "basculho". E a segunda com Juliette. Antes de entrar na casa, a cantora não achava que iria arrumar confusão com ninguém. "Fazia anos que eu não me desentendia com alguém. A pandemia também me fez muito calma. Eu pensei: 'Com a paciência que eu estou, eu vou ganhar esse programa, sou a nova milionária'", brinca.

Publicidade

"Eu estava realmente numa fase em que lidava com tudo da minha vida de uma forma muito serena, tranquila. Quando eu entrei no BBB, foi o caos e a destruição (risos). Logo na primeira semana começaram as brigas, a gente fazendo oração... Foi loucura! Cheguei ao Top 5 com muito jejum e oração, era propósito atrás de propósito. Segurei na mão de Deus e fui".

Aprendizados

Publicidade

Um dos grandes aprendizados de Pocah no programa foi a empatia. "Eu aprendi a ser mais empática. A empatia é muito importante, não só dentro da casa, mas em todo o mundo. Sempre achei a palavra empatia e o significado dela muito fortes. A humanidade precisa muito disso. A gente precisa entender o próximo porque, uma hora, a gente vai precisar ser entendido, compreendido. Dentro do ‘Big Brother Brasil’ eu precisei ser empática porque eu estava sentindo muito e tive que, muitas vezes, silenciar o que eu estava sentindo para entender as outras pessoas que também precisavam de compreensão. Aprendi que eu posso chegar até o fundo do poço, posso me perder, mas eu não caio de vez e não paro de jeito nenhum. Nada mais me abala".

"Agora é sorriso, fazer dinheiro, porque quero ficar rica, fazer música e bola para frente. Vou levar o BBB no meu coração como uma das maiores experiências da minha vida. Nunca mais vou julgar quem entra naquela casa. Ou talvez eu julgue um pouquinho... Não, mentira", diz, aos risos.

Publicidade

Torcida

Assim como quer manter a amizade com todos, Pocah também torce por todos os finalistas e não consegue dizer para tem vai sua torcida. "Essa pergunta é muito difícil. Eu convivi com eles e todos têm um lugar muito especial no meu coração. O Gil é tão fã do programa que eu fiquei muito mal por ter puxado ele para o paredão. Ele é muito merecedor. A Juliette tem uma garra enorme! Eu já falei para ela o quanto ela tem força. A Camilla é uma mulher por quem sou apaixonada. Fiuk também já segurou muito a minha onda, minha mão. Cada um me ensinou muito, não tenho como apontar um só. Vou ficar feliz por qualquer um deles que ganhar, vai ser muito merecido.

Publicidade

Planos para o futuro

Como não ganhou o R$ 1,5 milhão no reality show, agora Pocah quer trabalhar muito para ficar rica fora da casa mais vigiada do Brasil. "Pretendo continuar com a minha carreira, tenho muita coisa para mostrar. A música é a minha paixão. Quem sabe ficar rica e poderosa esse ano? Vou trabalhar muito para isso".