Camilla e Juliette Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 15:46 | Atualizado 01/05/2021 15:46

Na tarde deste sábado, Camilla de Lucas e Juliette tiveram uma discussão por causa de biscoito, no "BBB 21". Muito nervosas com a reta final do reality, as sisters logo se arrependeram da briga e fizeram as pazes.

fotogaleria

Publicidade

Tudo começou quando Camilla reclamou dos brothers que não fecham direito as embalagens dos biscoitos e as duas discordaram sobre o local onde guardar o aperitivo. O clima entre as duas pesou e Juliette disse que a influencer não precisava reclamar por isso.

"Nossa Juliette, eu não estou brigando...", disse Camilla. "Tá bom, tá bom. Mas então por que você está falando assim comigo?", rebateu Juliette.

Publicidade

Depois do climão, a advogada foi para o quarto Cordel e, em seguida, a influenciadora entrou para chamar Juliette para comer. Neste momento, a paraibana pediu para Camilla se deitar ao lado dela e confessou estar nervosa com a reta final do programa.

"Eu estou com medo. Estou me esforçando para ficar bem, mas eu não consigo", desabafou Juliette, abraçada com Camilla.