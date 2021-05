Fiuk Reprodução

Por iG

Publicado 01/05/2021 16:48 | Atualizado 01/05/2021 17:40

Na tarde deste sábado, véspera da última eliminação do "BBB 21", o 4 semifinalistas foram chamados ao confessionário um de cada vez pelo Big Boss.

Todos saíram emocionados e chorando, mas não revelaram sobre o que foi dito nem com quem conversaram. Os fãs do programa estão confusos e tentando entender o que foi dito para os brothers dentro do confessionário, cobrando o diretor Boninho de explicações.



boninho fala logo o que rolou no confessionário eu vou morrer de curiosidade — larissa (@stucksddl) May 1, 2021

