Juliette, Fiuk e Camilla de Lucas na final do BBB 21 Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 23:40 | Atualizado 04/05/2021 23:42

Durante a final do "Big Brother Brasil 21", Tiago Leifert pediu para os finalistas falarem como enxergam a experiência de passar pelo reality após 100 dias de confinamento. Emocionados, Juliette, Fiuk e Camilla de Lucas apostaram no tom nostálgico e afirmaram que passariam por tudo de novo, após assistirem à retrospectiva preparada pela produção.

fotogaleria

Publicidade

"Dá pra ver pelos vídeos que estava todo mundo no mesmo barco. Com muito medo, com vontade de vencer, de dar o melhor. O sentimento que fica é de felicidade, gratidão. É muito bom, muito difícil, mas vale a pena", analisa Juliette.

"Eu não tenho palavras. É só gratidão. Para mim foi uma transformação que eu nunca tive coragem na vida. Eu tinha medo de mim. Eu não gosto de ser ruim, de ser chato. Eu mudei pro resto da vida e eu sai daqui com coragem de ser eu mesmo", pontua Fiuk.

Publicidade

"Quando a gente chega aqui, a gente não sabe como chegar a final. Olhar e ver que a gente sobreviveu a tantas coisas é uma alegria. Passaríamos de novo por tudo, porque vamos sair pessoas diferentes daqui", conclui Camilla de Lucas.

Por fim, Tiago finalizou: "Todo mundo sai melhor do que entra. Você sai daqui e tenta sempre buscar o melhor para você".