Fiuk no Bate-Papo BBB Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 10:49 | Atualizado 05/05/2021 10:57

Rio - Terceiro colocado do ‘BBB 21’, Fiuk não se preocupou em fazer média no programa após a final, realizada nesta terça-feira. Durante o ‘Bate Papo com Eliminado’, comandado por Ana Clara, o cantor questionou a edição do programa.

Ao rever o vídeo em que deixa o macarrão cair na pia da cozinha, o famoso meme “Macarrone al Detergente”, Fiuk ficou chateado por a edição ter cortado um momento importante: a hora que ele lava a comida toda.

Triste por ter se passado como “sujinho”, Fiuk contestou a decisão da equipe de edição. “Eu não gosto de desperdiçar comida. A hora que caiu o macarrão lá, eu lavei e provei. Vocês cortam o que vocês querem. Vocês cortaram eu lavando o macarrão”, desabafou o cantor, mas que logo depois voltou a relaxar durante a entrevista.