Carla Diaz conversa com Gil no "BBB Dia 101" e sandália chama a atenção da web

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 15:12 | Atualizado 07/05/2021 15:28

Rio - O especial "BBB Dia 101" está dando o que falar! A Rede Globo divulgou as primeiras imagens do reencontro dos participantes da edição do reality que se encerrou nesta semana e um detalhe chamou a atenção dos fãs de Carla Diaz. Nas fotos reveladas, a atriz aparece calçando um par de sandálias decoradas com borboletas, seu símbolo no "BBB21".

Além da beleza da peça desenhada pela estilista inglesa Sophia Webster, internautas ficaram supresos com o valor do calçado. Carla Diaz desembolsou uma quantia de R$5.800,00 para compôr o look exibido no especial. "Queria ser a Carla Diaz e fazer as pazes com os coleguinhas usando um sapato de R$ 5.867,00", brincou uma fã no Twitter.

O sapato de grife foi visto em um clique da atriz conversando com Gilberto na área externa da casa onde os brothers ficaram confinados. A cena faz parte do especial "BBB Dia 101", que será exibido, neste sábado (8), na TV Globo, após o "Vai que Cola". A partir das imagens divulgadas, a reunião dos ex-BBBs promete muitas emoções.

