Luciano é integrante do grupo Pipoca - Divulgação / TV Globo

Publicado 14/01/2022 15:39 | Atualizado 14/01/2022 17:07

Rio - Luciano, de 28 anos, é mais um dos integrantes do 'Pipoca', do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Ele é nascido e criado em Florianópolis, em Santa Catarina, e é ator e bailarino. Atualmente interpreta o personagem Lipe no canal de YouTube “Gato Galactico”. Ele confessa que tem crush na Pabllo Vitar, admira o Lázaro Ramos e tem vontade de encontrá-lo no reality, além de adorar a Larissa Manoela e a admirá-la como pessoa.

O artista já viveu um relacionamento durante oito anos com uma mulher, com quem mantinha um relacionamento aberto. Atualmente, namora uma outra mulher que conheceu enquanto era casado.

No confinamento, Luciano revela como conseguirá ter um bom relacionamento com os demais participantes. “Consigo ganhar a pessoa ajudando ela”, explica. Como foi barman, nas festas, gosta de dançar e fazer drinques para a galera. O ator ainda destaca que vê dificuldade em identificar a maldade nas atitudes de pessoas ao seu redor. Na hora da briga, ele tenta sempre ouvir os dois lados da história.

Para o bailarino, o reality é uma grande oportunidade de atingir uma das suas ambições: "Ser rico e famoso a ponto de não conseguir andar em um shopping", brinca.

A TV Globo começou a revelar os novos confinados do reality global nesta sexta-feira, durante os intervalos da programação. Assim como na edição passada, os participantes foram divididos em dois grupos: Camarote, formado por famosos, e Pipoca, composto por anônimos. Todos vão começar a brigar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show a partir de segunda-feira, dia 17, quando estreia o BBB 22.