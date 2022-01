Tadeu Lenhardt e Bárbara Heck - Reprodução

Publicado 15/01/2022 17:44

Rio - Logo que o nome de Bárbara Heck foi anunciado como participante do 'BBB 22', os internautas foram ligeiros e resgataram um vídeo da moça dando um tapa no rosto de Tadeu Lenhardt, irmão do ex-BBB Daniel Lenhardt, que integrou o elenco da vigésima edição do reality show.



A situação ocorreu durante o programa 'Chega Mais', da Rede TV!, comandado por Renata Kuerten e o youtuber Matheus Massafera, em 2015.

Ao acertar uma dinâmica do game, Tadeu Lenhardt foi comemorar com a modelo que ao se distanciar do rapaz acabou acertando, sem querer, o rosto do irmão do ex-BBB.