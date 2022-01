Tadeu Schmidt estreia no 'BBB' - Reprodução/Globo

Publicado 18/01/2022 08:58 | Atualizado 18/01/2022 09:10

Rio - Toda estreia traz um nervosismo, mas parece que Tadeu Schmidt soube contornar bem a situação. Pelo menos, foi a opinião dos telespectadores, que elogiaram a performance do jornalista na estreia do comando do "Big Brother Brasil 22" nesta segunda-feira. Antigo apresentador do reality, Tiago Leifert, foi pouco lembrado pela web.

Com bom humor, Tadeu começou o programa exibindo o primeiro VT do "Brasil Tá Vendo" e brincou com a situação de Luana Piovani não querer comentar o programa. Na sequência, explicou que Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar estão com Covid-19 e vão entrar na casa apenas na quinta-feira.

Em seguida, ainda interagiu com os participantes do Grupo Pipoca, que entraram na casa no período vespertino, e deixou todo mundo falar ao mesmo tempo. Depois do intervalo comercial, o novo apresentador do Big Brother pediu para que não conversassem todos de uma vez e decidu fazer um breve "jogo da discórdia".

O primeiro jogo, apelidado de "jogo da concórdia" por Tadeu, tinha o objetivo de fazer os brothers e sisters escolherem adjetivos para os novos colegas de reality. Quatro deles ficaram sem receber placas e ficaram constrangidos. Os famosos da edição entraram na casa apenas no final da edição ao vivo e não participaram da dinâmica.

"O Tadeu Schmidt no BBB parece que está falando com os cavalinhos do Fantástico (risos)", observou um telespectador. "Gente, o Tadeu nasceu pra isso, né? Estou amando a lenda", destacou outra. "Tadeu Schmidt é um senhor comunicador. Não é fácil substituir o Tiago Leifert com tanta maestria como ele vem fazendo até antes do início do BBB. Sou fã", escreveu mais uma pessoa.

o tadeu schmidt no bbb parece que tá falando com os cavalinhos do fantástico kkkk pic.twitter.com/b6Y3ziNIHj — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) January 18, 2022 gente o tadeu nasceu pra isso né



to amando a lenda — alina #TeamLinn (@alinadurso) January 18, 2022

Tadeu Schmidt é um SENHOR comunicador. Não é fácil substituir o Tiago Leifert com tanta maestria como ele vem fazendo até antes do início do BBB. Sou fã. #BBB22 pic.twitter.com/SAxy6vEvfl — Guilherme Lopes (@Guilopesf) January 18, 2022

Até os looks do apresentador foram elogiados. "O look do Tadeu ornou muito", destacou uma pessoa. Houve quem comparasse a roupa do novo apresentador com o antigo. "Adorei o look do Tadeu, o soco no trabuco cafona do Leifert", irnonizou.