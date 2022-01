Eslovênia e Natália no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Eslovênia e Natália no 'BBB 22'Reprodução/Globoplay

Publicado 18/01/2022 09:35 | Atualizado 18/01/2022 09:43

São Paulo - O clima já pesou no "BBB 22". O programa estreou com uma clima leve e um jogo da discórdia cheio de elogios, mas na madrugada desta terça-feira já rolou a primeira discussão da edição. Natália foi tirar satisfação com Eslovênia durante a festa improvisada no jardim.

fotogaleria

A modelo disse que se sentiu esnobada pela estudante de marketing quando elas estavam com Vinicius e Rodrigo no quarto mais cedo. "Vou falar na sua cara, não sou falsa. Fiquei chateada porque achei que você não me queria no quarto", disse.

"Não, eu queria você lá [no quarto], sim", respondeu Eslovênia tentando explicar o mal-entendido, mas logo foi interrompida por Natália. "Eu não ligo para o que você pensa, porque eu sei quem eu sou. Mas eu quero ouvir, porque eu posso estar errada", completou a modelo.

A Miss Pernambuco se justificou e disse que não teve a intenção de deixar a colega magoada. "Se eu te passei uma impressão ruim, desculpa. Somos pipoca, eles têm público, a gente não tem ninguém", disse. Depois dessa conversa, elas se abraçaram.

No momento em que as sisters estavam no quarto, quando Natália se sentiu esnobada, Eslovênia estava incomodada, mas não com a modelo. Em uma conversa com Rodrigo, a estudante de marketing falou que não gostou do jeito de Naiara Azevedo.