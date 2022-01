Tadeu Schmidt manda beijo para Luana Piovani na estreia do BBB 22 - Reprodução

Publicado 18/01/2022 11:09

Rio - Depois de Tadeu Schmidt mandar recado ao vivo para Luana Piovani na estreia do "BBB 22" , a atriz fez questão de responder em seu Instagram Stories. Ela, que vive atualmente em Portugal, disse que estava dormindo no momento do programa, mas que recebeu o beijo do apresentador por intermédio de suas amigas.

"Então, pessoal, eu estava dormindo porque a gente passou o dia comendo e bebendo. Estou aqui com meu date... Eu recebi seu beijo, Tadeu Schmidt. Minhas amigas me contaram, porque eu estava dormidinha, chapadinha, mas eu recebi", começou Luana.

"E eu estou boba que eles falaram de mim lá no programa. Aê, Tadeu: recebi o beijo. Que gentil! E estou aqui devolvendo ele para você", continuou ela, que ainda acrescentou a hashtag #ChupaBoninho no Instagram Stories.

piovani simplesmente a maior que temos pic.twitter.com/bG7LQ52v4I — (@amandabbk) January 18, 2022

Ela ainda repostou uma publicação de uma amiga, na qual a pessoa tirou uma foto da atriz dormindo com o seguinte recado para Tadeu Schmidt, Boninho e Globo. "Dormindo, mas pode deixar que a gente conta tudo para ela amanhã", dizia a legenda.

A LUANA PIOVANI DORMINDO ENQUANTO O PEDRO SCOOBY ENTROU NA CASA DO #BBB22 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK BERRO pic.twitter.com/Y1EhdwUJWT — (@vividevitoria) January 18, 2022

Luana Piovani e BBB

No programa, Tadeu Schmidt repercutiu o vídeo em que a atriz diz que nunca assistiu ao "BBB", nem pretende comentar a participação do seu ex-marido, o surfista Pedro Scooby, na atual temporada. Com humor afiado, Tadeu mandou um beijo para ela ou para que alguém mandasse o beijo já que ela não assiste.

"Beijo para você, Luana, que eu sei que você está vendo. Ou não está vendo, né? Agora não sei mais. Alguém que conhece a Luana, fala que eu mandei um beijo para ela, tá?", disse ele ao vivo.