Lucas, BBB 22Reprodução/Globo

Publicado 18/01/2022 12:14

fotogaleria

Segundo Lucas, ele descobriu que é um "hétero top do bem" após fazer um teste na internet para descobrir que tipo de hétero ele é. Após a fala do brother, rapidamente internautas colocaram o termo entre os mais comentados do Twitter com milhares de menções. Durante apresentação, o estudante de Medicina exibiu diversas fotos sem camisa, disse ter sido um "patinho feito" na infância e que agora é "barão da piscadinha".

"Meteu um 'hétero top do bem' (risos). Já peguei ranço", disse uma pessoa. "O cara é 'hétero top do bem' e 'barão da piscadinha' ao mesmo tempo. O homem é um fenômeno", ironizou outro. "Sinceramente, a gente deveria receber para assistir isso", postou um terceiro telespectador.



meteu um “hétero top do bem” kkkkkkkk já peguei ranço — (@taygalega) January 18, 2022

O CARA É HETEROTOP DO BEM E BARÃO DA PISCADINHA AO MESMO TEMPO



O HOMEM É UM FENÔMENO!!!! — (@legadaodamassa) January 18, 2022

HETEROTOP do BEM sinceramente a gente devia receber pra assistir isso — (@lwnzi) January 18, 2022

Confira outras reações:

o lucas quebrando o tabu falando que é heterotop do bem #BBB22 pic.twitter.com/1F2FUtiB0B — le (@lecaroo) January 18, 2022

Começou o BBB e o cara já lançou um hetero top do bem pic.twitter.com/MjTFYBwRpU — Efemero (@boyevangelical) January 18, 2022

o hetero top do bem tá a duas horas com essa expressão facial pic.twitter.com/nomOtpmhry — lorenzo (@_castrogol) January 18, 2022

Quem é o Lucas, do "BBB 22"?

Formado em Engenharia por causa do pai, Lucas tem 31 anos, e agora estuda Medicina. Ele nasceu em Serra, no Espírito Santo, mas atualmente mora em Vila Velha. É filho único e confessa ser mimado, mas não se acha egoísta. Atualmente, estuda em tempo integral e a mãe o ajuda financeiramente. Alguns fatos que chamam a atenção sobre o novo brother são: ele ficou conhecido por fazer um vídeo dando uma piscadinha, que tem mais de 500 mil visualizações no Tik Tok; é marmiteiro fit, não gosta que mexam na comida dele e na infância trocava seus bonecos por ursinho de pelúcia.