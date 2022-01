Maíra Cardi não sabia que Arthur Aguiar era um dos contaminados com covid-19 - Reprodução

Publicado 18/01/2022 16:18

Rio - A ex-BBB Maíra Cardi, mulher de Arthur Aguiar, contou nas redes sociais que não sabia que o marido estava infectado com covid-19. Arthur deveria ter entrado na casa do "BBB 22" na segunda-feira, mas foi diagnosticado com a doença . Por isso, sua entrada está prevista para quinta-feira. Linn da Quebrada e Jade Picon também foram diagnosticadas com covid e também tiveram suas estreias no programa atrasadas.

"Tem um povo me perguntando se eu sabia que Arthur estava com covid, se eu sabia que era ele. Não sabia porque a produção do BBB não nos dá informação privilegiada. Nós, parentes, temos as mesmas informações que vocês. Não seria justo e possivelmente vazaria. Não temos informação privilegiada", garantiu Maíra nas redes sociais.

"Um dia antes de ir eles são obrigados a fazer o teste. Só comprovando que eles não estavam [com Covid-19] quando eles foram confinados. Eles fazem de novo o teste lá, porque pode pegar no caminho, na entrada. Enfim, é um vírus, tudo pode acontecer", finalizou Maíra.