Dummy e Silvio Santos viralizam nas redes sociais por conta da postura igualReprodução Internet

Publicado 19/01/2022 21:00

Rio - Os internautas não perdem uma piada e o alvo da vez é ninguém menos que Silvio Santos. Aos 91 anos, o apresentador do SBT ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter por conta da primeira prova do "BBB 22". É que um dos Dummys, ajudantes do reality show, tem uma postura muito parecida com a de Silvio. Os dois param com as mãozinhas estrategicamente posicionadas em cima da barriga.

A semelhança virou motivo de piada nas redes sociais. É que pra completar, Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, está participando do "BBB 22". Os internautas, então, estão jurando de pé junto que o Dummy na verdade é Silvio, que entrou lá para tirar o neto da Globo. Confira os memes: