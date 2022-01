Sarah Andrade revela interesse em Paulo André, do 'BBB 22' - Reprodução

Publicado 19/01/2022 17:55

Rio - Após ganhar destaque nacional durante sua participação no "BBB 21", Sarah Andrade está ligada nos acontecimentos na nova edição do reality show. Nesta quarta-feira (19), a influenciadora demonstrou interesse por Paulo André Camilo, atleta olímpico que integra o elenco "Camarote" da temporada. "Gente, esse Paulo André é um gato, né?! Senhor...", escreveu em seu Twitter.

Nos comentários, fãs da ex-BBB se juntaram à conversa sobre a beleza do velocista e até Gil do Vigor deixou um comentário rindo da declaração da colega de confinamento. "Amigo… Não tô sabendo nem lidar!", respondeu Sarah.



Na última quinta-feira, Sarah Andrade estreou como comentarista do "Fofocalizando", no SBT, com a responsabilidade de discutir os assuntos relacionados ao "BBB 22". Atenta ao que acontece fora da casa também, a influenciadora demonstrou apoio a Natália Deodato, participante "Pipoca" que teve um vídeo íntimo seu vazado nas redes sociais