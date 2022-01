Douglas Silva e Arthur Aguiar - Globo

Douglas Silva e Arthur AguiarGlobo

Publicado 21/01/2022 09:08 | Atualizado 21/01/2022 09:26

Rio - Nesta quinta-feira aconteceu mais uma prova de imunidade no "BBB 22". Mas, desta vez, quem concorreu foi o Grupo Camarote, ou seja, os famosos. A dupla formada por Arthur Aguiar e Douglas Silva levou a melhor e não pode ser votada no primeiro paredão do reality. Além da imunidade, os dois ganham R$ 10 mil no aplicativo PicPay.

fotogaleria

Na dinâmica, que foi feita na área externa da casa, os brothers deveriam arremessar QR Codes em um tabuleiro posicionado no gramado. Para dificultar, uma parede transparente foi colocada na frente do tabuleiro.

Relembre a programação completa da semana no reality:

Terça-feira (18/01)

Prova de resistência valendo imunidade para uma dupla. Somente membros do grupo Pipoca puderam participar.

Quinta-feira (20/01)

Chegada dos três integrantes do Camarote que restam: Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. Prova valendo imunidade para uma dupla. Dessa vez, somente membros do grupo Camarote participarão.

Sexta-Feira (21/01)

Superprova para todos os participantes. Valendo a coroa do Líder e o colar do anjo, que será autoimune essa semana.

Domingo (23/01)

Formação de Paredão triplo; o indicado pelo Líder vai puxar alguém com o contragolpe e a casa vai indicar duas pessoas. Os dois participantes com mais votos da casa e o indicado do contragolpe participam da prova bate-volta