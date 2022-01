Maira Cardi entrega intimidade de Arthur Aguiar - reprodução de vídeo

Maira Cardi entrega intimidade de Arthur Aguiarreprodução de vídeo

Publicado 21/01/2022 18:22

Rio - Após a filha ter alta hospitalar, Maíra Cardi voltou a falar sobre a participação do marido, Arthur Aguiar no 'Big Brother Brasil 22', da Tv Globo, nesta sexta-feira. A coach brincou com o fato do ator demorar no banho e revelou que ele tem um desodorante específico para sua parte íntima.