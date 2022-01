Quarto do líder do BBB 22 está cheio de novidades - Sergio Zalis/ TV Globo

Publicado 21/01/2022 20:18 | Atualizado 21/01/2022 20:37

Rio - O novo líder do 'Big Brother Brasil 22' vai tirar a maior onda. É que quarto está um luxo e cheio de novidades. O espaço deixou o gramado e agora está no segundo andar da casa, ainda maior. Ele ainda conta com área de estar, bar, pista de dança, guarda-roupas – regalia inédita –, camarim e a já famosa mesa tática.

A decoração é predominantemente azul com elementos fluorescentes em neon. E a aguardada foto do líder em novo formato: o brilho de um grande painel de LED que exibirá a imagem do mandante da semana, dando ainda mais pompa ao agraciado da vez e causando uma pontinha de inveja nos demais confinados.