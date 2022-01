Sarah e Paulo André - reprodução

Publicado 21/01/2022 21:03

Rio - Sarah Andrade deixou bem claro que segue de olho em Paulo André Camilo, participante do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. A loira comentou em uma foto publicada no Twitter pela equipe do atleta na tarde desta sexta-feira. "Sigo apaixonada", escreveu ela.

Sigo apaixonada — Sarah Andrade (@ssarahandrade) January 21, 2022