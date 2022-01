Anitta - REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Publicado 22/01/2022 15:05 | Atualizado 22/01/2022 15:07

Rio - Após demonstrar interesse pelo atleta Paulo André, participante do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, Anitta brincou com o fato de seu ex-namorado, Pedro Scooby também estar do reality, durante um bate-papo com os internautas, na noite desta sexta-feira.

"Anitta, entenda que você é o Mick Jagger dos boys do BBB'", brincou um usuário do Twitter. "... e tenho um ex lá dentro ainda", disse ela, se referindo a Pedro Scooby. "Todo reality tem um ex teu, mulher", comentou um outro internauta. "Verdade.. mas desse aí vocês vão gostar até o final, tenho quase certeza", garantiu a Poderosa.

Hahahaha verdade.. mas desse aí vocês vão gostar até o final tenho quase certeza — Anitta (@Anitta) January 22, 2022

Anitta e Pedro Scooby assumiram o relacionamento, em junho de 2019, durante viagem de férias pela Indonésia. No entanto, três meses depois, o namoro chegou ao fim.