Pedro Scooby elogia Anitta - reprodução da TV Globo

Publicado 22/01/2022 15:29 | Atualizado 22/01/2022 15:39

Rio - Anitta foi assunto entre os participantes do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta sexta-feira. Durante uma conversa na área externa da casa, o ex-namorado da cantora, Pedro Scooby, Vinicius e Luciano falavam sobre fama. Ao ser questionado se via algum problema em querer ser conhecido, o surfista explicou que isso é uma consequência do trabalho e citou a Poderosa.

"Quantos músicos você não viu aí nos últimos 10 anos aparecerem e sumirem?. Mas você vê músicos que criaram uma raiz tão incrível que continuam sólidas porque era muito verdadeiro o que a pessoa fazia", diz o surfista.

Vinicius disse que Anitta era uma dessas pessoas. Scooby, então, concordou com o brother e teceu vários elogios a ex. "Ela é um dos maiores exemplos que o país já teve. É uma parada real. A mina está ali e ela não para um segundo. A mina é um gênio, é isso que ela é".

Anitta e Pedro Scooby assumiram o relacionamento, em junho de 2019, durante viagem de férias pela Indonésia. No entanto, três meses depois, o namoro chegou ao fim. Atualmente, o surfista é casado com a modelo Cíntia Dicker.