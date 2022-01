Linn da Quebrada - Reprodução

Rio - Desde que entrou no "BBB 22" na última quinta-feira, Linn da Quebrada já vivenciou pelo menos cinco episódios desagradáveis ao ter sua identidade questionada por outros brothers. Neste sábado, a equipe da cantora emitiu comunicado reforçando a identidade trasvesti da artista e dados sobre violência contra população trans no Brasil.

"Em nosso país, violências trasnfóbicas atravessam pessoas tras e travestis, estejam elas dentro de um reality show ou não. Essa violência é recorrente, tanto que o Brasil se manteve pelo 13º ano como o país que mais mata travestis e transexuais... Neste momento, pela primeira vez, grande parte do país está visualizando algumas das muitas violências as quais pessoas trans e travestis são submetidas diariamente. Infelizmente, Linn da Quebrada não é exceção", disse parte a nota da artista.

Na web, internautas também repercutiram os erros dos participantes e pediram mais respeito com a participante e as travestis. Diversas pessoas aderiram a campanha "Linn Merece Respeito" no Twitter.

"Amaria ver o Tadeu Schmidt esclarecendo para todos os participantes que os pronomes da Linn são ela/dela, isso já tá desrespeitoso, desde quando a Linn entrou que ela deixou claro os pronomes dela e eles continuam insistindo no erro, isso não é jogo é crime", escreveu uma pessoa.



"Nem com seu pronome literalmente estampado na sua testa, livra Linn de sofrer esses tipos de ataque. Sim, se ela se apresentou com Lina. Isso deve ser respeitado, e qualquer outra forma de tratamento deve ser visto como criminoso", opinou Tati Quebra Barraco.



Episódios transfóbicos

Na quinta-feira, pouco tempo depois de entrar no reality, Linn foi chamada de “ele” por Eslovênia, sendo corrigida pela cantora imediatamente. Na festa deste sábado, a sister voltou a se referir a Linn no masculino ao chamá-la de "amigo". “Amiga, não dá mais para ficar errando”, alertou a cantora.



Na madrugada de sexta, Linn enfatizou ser uma pessoa travesti após a cantora sertaneja Naiara Azevedo dizer que "ela (Linn) não chegou aqui (no reality) nem como mulher, nem como trans, ela chegou aqui como gente”.

No mesmo dia, Rodrigo usou o termo pejorativo "Traveco" para se referir a Linn, na sequência, ainda foi debatê-lo com a participante. “Quero perguntar se essa palavra, que não quero ficar falando, é realmente agressiva”, disse Rodrigo. “Com certeza. Você não sente quando você diz?”, respondeu Linn. Ainda na sexta-feira, o surfista Pedro Scooby também se referiu à Linn no masculino, mas se corrigiu imediatamente.