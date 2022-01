BBB: Laís foi autora de torpedo polêmico para Linn - Reprodução/ TV Globo

BBB: Laís foi autora de torpedo polêmico para Linn Reprodução/ TV Globo

Publicado 22/01/2022 23:34 | Atualizado 23/01/2022 08:33

A TV Globo exibiu na noite deste sábado, 22, o momento no "BBB 22" em que a médica Laís escreveu o torpedo a cantora Linn da Quebrada, que se autodenomina travesti: "Está solteiro?". O questionamento feito no masculino gerou revolta em parte do público, que definiu a atitude como transfobia.



Até então, não se sabia quem seria o autor da mensagem - que, na dinâmica do confinamento, é anônima. Com a revelação da autoria, a equipe de Laís emitiu uma nota por meio das redes sociais: "Queremos pedir desculpas, em nome da Laís, pela colocação errada ao se dirigir a Linn da Quebrada. Sabemos que o certo seria perguntar: 'Você está solteira?'. Esse é um assunto sério, e, em nome de todos que apoiam e torcem pela Laís Caldas, reiteramos nossas desculpas a Linn e a todos que também se sentiram ofendidos pelo erro cometido".



Confira a repercussão nas redes após a revelação da autora da mensagem:

MOMENTO EM QUE LAÍS MANDA TORPEDO PARA LINN DA QUEBRADA PERGUNTANDO SE ELA ESTÁ “SOLTEIRO”



Reprodução/Globo #BBB22 #TeamJade pic.twitter.com/TB19PIkYg7 — acervo jade picon (@acervojadepicon) January 23, 2022

A galera fazendo malabarismo pra defender a Laís, ela deveria ter usado aspas, deveria ter se pronunciado quando teve a chance. Linn chegou a perguntar quem foi. Ela não é burra, viu que fez merda e ficou calada. A Globo que limpou a merda no VT. A gata é covarde :) — FRiMES (@frimesss) January 23, 2022

Gente, a edição mostrou quem mandou o torpedo pra Linn errando o pronome dela.



Foi a Laís. A LAÍS. — Tati Nefertari (@TatiNefertari) January 23, 2022

momento em que a linn afirma que o torpedo enviado pela laís foi uma brincadeira, pois foi uma pergunta que ela fez ao luciano #bbb22 pic.twitter.com/j2DMokDc8L — ؘ (@drwsfv) January 23, 2022

a lais é médica e não sabe usar aspas? por favor né, gente. pic.twitter.com/G3eQQgalPC — august da quebrada (@ortsaug) January 23, 2022