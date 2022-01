Brunna Gonçalves e Maria conversam após formação do paredão - Reprodução

Publicado 24/01/2022 10:16 | Atualizado 24/01/2022 10:31

Rio - A noite de domingo foi marcada pela tensão entre os participantes do "BBB 22". Depois de ser indicada ao paredão pelo líder Douglas, Naiara ameaçou desistir do reality show e fez um discurso pedindo para que o público votasse a favor de Luciano e Natália, que também estão na berlinda. Mas não foi apenas Naiara que ameaçou desistir do programa.

Maria ficou muito mal por ter votado em Natália e também falou em deixar a casa mais vigiada do país. Além disso, Maria também ficou mal por não ter dado apoio a Naiara. "Eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Ontem, a gente [eu e Naiara] estava juntas. Ela tentou criar aliança comigo e não conseguimos. Eu não consigo conviver com isso", lamentou a atriz de "Amor de Mãe" em conversa com Brunna Gonçalves.