Naiara Azevedo desabafa com Jade

Publicado 24/01/2022 15:48

Rio - Após ameaçar desistir do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, Naiara Azevedo desabafou com Jade Picon na cozinha da Xepa, nesta segunda-feira. A cantora, que disputa o primeiro paredão com Luciano e Natália, decidiu permanecer no reality para entender o que o público deseja.

"Se o público decidir que tenho que ficar, se eles votarem para eu ficar mesmo eu falando no ao vivo para dar oportunidade para essas duas pessoas...", destacou a cantora. "Aí encara como um recomeço", pontuou a influenciadora. Naiara concordou: "Aí vou ter que encarar como, tipo assim, 'Naiara, se vira e tenta mais um pouco'. É mais um sinal".



A sertaneja também falou sobre o sentimento de querer deixar o reality global. "Eu estava doida para apertar aquele botão. E eu não imaginei isso, mas as pessoas falaram para mim: 'Também senti vontade, diversas vezes, de apertar o botão'. Então, não sou só eu que às vezes tem vontade de só ir para casa. Trouxe um certo equilíbrio saber que não só sou eu. As pessoas não têm coragem de falar, mas eu tenho".