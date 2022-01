Participantes fazendo roda de oração - Reprodução Internet

Participantes fazendo roda de oraçãoReprodução Internet

Publicado 24/01/2022 18:29

Rio - O clima harmônico tomou conta do "BBB 22" na tarde desta segunda-feira (24). Os participantes fizeram uma roda no jardim e cantaram louvores, mas não agradaram os internautas que criticaram a falta de desentendimentos no reality show.

