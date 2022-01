Tiago Abravanel pede 'BBB do amor' e revolta fãs do reality show - Reprodução/Globoplay

Publicado 24/01/2022 15:09

Durante a madrugada, o neto de Silvio Santos conversou com os colegas de confinamento sobre a dinâmica da atração e questionou: "Por que é que esse jogo aqui precisa ser um inferno para ser interessante?" Em outro momento, Tiago voltou a demonstrar seu incômodo com as dinâmicas que instigam os conflitos entre os participantes. "Por que o amor não pode ser a história desse Big Brother? Por quê nossa transformação pessoal não pode ser a história do Big Brother? Um monte de gente se matando. Já não basta o mundo estar assim?”, disparou.

As declarações do cantor repercutiram nas redes sociais e internautas criticaram o posicionamento de Abravanel. "Tiago Abravanel foi tirar férias no BBB, por isso tá pedindo paz", comentou um usuário do Twitter, onde a hashtag "Fora Tiago" ficou entre os assuntos mais comentados desta segunda-feira. "Inimigo do entretenimento esse elenco. Que BBB paz e amor nada, eu quero treta", disparou outro fã do reality da TV Globo.

Por outro lado, também teve quem demonstrasse apoio ao artista: "Sério que vocês estão pedindo 'Fora Tiago' só porque o cara não quer discórdia? Vocês só pensam em f*der o psicológico dos outros como entretenimento? É inacreditável como o ser humano em si é podre", desabafou uma internauta.

Enquanto isso, Tiago Leifert usou seus Stories do Instagram para revelar o alívio que sentiu por saber que não estava envolvido na polêmica ao ver a hashtag que inclui seu primeiro nome. “Aquele alívio que pela primeira vez em 5 anos não sou eu”, brincou o jornalista, que foi substituído por Tadeu Schmidt no comando da atração após deixar a Globo em 2021.

