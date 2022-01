Jade Picon desabafa com Arthur - reprodução de vídeo

Jade Picon desabafa com Arthurreprodução de vídeo

Publicado 25/01/2022 15:00

Rio - Jade Picon deu o que falar nas redes sociais antes mesmo de ser confirmada no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Durante um bate-papo com Arthur Aguiar na área externa da casa, a digital influencer contou o que achou dos memes que surgiram dela, em que os internautas compararam sua vida luxuosa com os perrengues do reality global. A irmã de Leo Picon disse que está no programa para mudar essa visão que as pessoas tem em relação a ela.