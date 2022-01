Luciano, primeiro eliminado do BBB 22, toma café da manhã no Mais Você - Reprodução

Luciano, primeiro eliminado do BBB 22, toma café da manhã no Mais VocêReprodução

Publicado 26/01/2022 10:07 | Atualizado 26/01/2022 10:45

Rio - Luciano Estevan foi o primeiro eliminado do "BBB 22" e, como já é tradição, participou do programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, na manhã desta quarta-feira, para comentar suas atitudes no reality show. Logo de início, a apresentadora falou sobre a prova "Bate e Volta", que salvou Jade Picon do paredão, e perguntou se Luciano se frustrou por não ter conseguido escapar da berlinda. Ele levou a pior na disputa com Naiara Azevedo e Natália Deodato. "Parecia cena de filme, a gente quebrou todos os porcos pra no último porco eu quebrar o errado. Enfim, deu no que deu. Eu estou feliz".

fotogaleria

Luciano também falou sobre o seu sonho de ser famoso e que esse era o seu principal objetivo. "Primeiro de tudo, minha mãe sempre sentiu muito orgulho de mim. Ela disse 'Filho, não interessa o que os outros falam. Você é famoso sim. Você é o meu famoso'. Ela fala isso para mim desde pequenininho. Ela falava que eu ia ser famoso, subir no palco, ser um astro. Para minha mãe, essa palavra tinha um peso fofo. Não era pejorativo. Eu levei ao pé da letra", disse.

"Quando eu conheço alguém eu sempre pergunto qual a meta de vida da pessoa. A minha meta sempre foi clara desde os 9, 10 anos de idade. Eu sempre disse que queria ser muito rico e muito famoso. E acabou que eu fui expor isso na casa e acabei virando meme. Eu estou rindo horrores. Estou achando legal", garantiu.

Ana Maria perguntou se Luciano saberia dizer porque isso incomodou tanto. "Eu acho que incomodou pelo fato não da fala 'fama', mas pelo fato de eu ter certeza do que eu quero. Isso as vezes pode assustar. A grande maioria das pessoas não sabe o que quer e quando veem uma pessoa muito bem resolvida na frente delas, pode ser que isso assuste um pouco", disse.

Um dos poucos desafetos que Luciano teve no programa foi Jade Picon. Ana Maria mostrou uma cena em que a influenciadora digital criticou o ex-brother por falar que quer ser famoso. "É complicado. Eu acho que essa fala, vindo de uma pessoa como a Jade, fica um pouco contraditória. Ela tem milhões de seguidores. Ela podia ter falado 'posso te dar um conselho?'. Seria ideal uma pessoa no patamar dela dar um conselho, como muitos lá dentro da casa fizeram. Eu cheguei para trocar ideia com ela várias vezes", disse.

Ana Maria perguntou, então, em qual área Luciano deseja se destacar, em qual área ele pretende ser bem sucedido para alcançar a fama. "Durante a minha vida inteira, eu sempre trabalhei como ator, dançarino e modelo. E quando veio a internet, eu comecei como criador de conteúdo. Mas como ator, modelo e bailarino eu tenho mais de 20 anos de caminhada. Inclusive, Globo, se tiver alguma novela...", brincou.

Apesar de ter visto alguns vídeos de pessoas fazendo críticas a ele, Luciano não guarda mágoas. "Cada um tem um ponto especial, um detalhe que me chamou muito atenção. Já vi algumas pessoas que falaram mal de mim. Mas quem nunca falou mal de alguém com quem convive. Eu vou relevar tudo. Eu senti, principalmente nos primeiros dias, todo mundo como se fosse da minha família", garantiu.

Luciano foi parar no paredão por conta do contragolpe de Naiara Azevedo. A cantora, posteriormente, disse que iria ajudar o participante fora do reality show e pediu para Luciano procurá-la. O rapaz disse que deseja ser amigo da cantora. "Eu falei aquilo porque foi o que eu senti na hora. Eu sou muito verdadeiro e transparente. A gente vai se encontrar, tomar um café, conversar. Estou aberto para ela. Ela poderia me ajudar me chamando para tomar um café, me tendo como amigo já é uma grande ajuda", disse.

Ainda assim, Luciano acredita que Naiara foi contraditória ao puxá-lo para o paredão. É que Naiara chegou a pedir para sair do programa e afirmou que não queria destruir o sonho de nenhuma pessoa do grupo Pipoca, formado por anônimos. "É natural defender um amigo. Mesmo assim, se ela falou do meu sonho, por que ela não puxou qualquer outra pessoa? Ela poderia ter puxado Jade, Arthur... Mas me puxou. Até entre eu e Lucas, que ela também citou, ela conversou mais comigo que com ele".

Ana Maria finalizou desejando boa sorte e sucesso para Luciano. "Vindo de você eu fico com mais vontade ainda de alcançar o sucesso. Muito obrigado, de verdade", respondeu.